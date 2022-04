Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social visitou Mesão Frio

No âmbito da transferência de competências da Ação Social para a Câmara Municipal de Mesão Frio, durante a manhã do dia 7 de abril, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, acompanhou a visita da Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social, Eugénia Almeida, às instalações do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do Município de Mesão Frio, que abriu no passado dia 1 de abril.

Situado no edifício da antiga escola primária Prof.ª Maria Angélica, local onde estão centralizados todos os serviços de Ação Social do Município, foi recuperado um espaço inutilizado e degradado, para a instalação do SAAS, através da criação de três gabinetes de trabalho e de uma sala de espera, com o objetivo de melhor servir a população do concelho e dar resposta às suas necessidades.

O Presidente da Câmara Municipal agradeceu à Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social, à sua equipa e às Técnicas do Município, pelo excelente trabalho que foi realizado no processo de transição: “Foi uma transferência bem conseguida, não à semelhança de outras que ainda estão em marcha, mas foi um processo que começou e terminou da melhor forma. Somos um País com carências na Ação Social, área que tem de ser o foco essencial de uma gestão municipal e nesse sentido, estamos agora preparados para prestar às pessoas um serviço com elevada qualidade, num espaço que foi reaproveitado, com serviços modernizados.”

A Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social enalteceu o trabalho excecional do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, que “desde a primeira hora deu um passo em frente e agarrou as rédeas com uma força de vontade muito grande. Mesão Frio é o primeiro município que está a lançar este serviço”, destacou, realçando que o Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social será um parceiro primordial do Município: “para levarmos a bom porto todas as iniciativas, as redes são fundamentais e este é um grande exemplo, porque houve empenho dos dois lados e a partilha faz com que o mundo seja melhor e com que as coisas aconteçam. Este trabalho acontecerá em parceria, para que as pessoas tenham o acompanhamento que merecem”, garantiu.

O SAAS está disponível para informar, aconselhar e encaminhar a população, apoiar em situações de vulnerabilidade social, prevenir situações de pobreza e exclusão social e contribuir para a autonomia e fortalecimento das competências pessoais e familiares, promovendo a inserção social e comunitária, incluindo beneficiários de Rendimento Social de Inserção.