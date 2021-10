Diretora Regional do ICNF reuniu em Boticas

A Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, e o Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Paulo Mateus, estiveram reunidos, na passada sexta-feira, dia 22 de outubro, com o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga.

O encontro permitiu a Sandra Sarmento falar sobre as intervenções de gestão florestal levadas a cabo pelo ICNF em Boticas, bem como apresentar as iniciativas programadas para o Concelho e que permitem proteger a vasta mancha florestal contra incêndios.

Além da componente de gestão e preservação florestal, Fernando Queiroga aproveitou ainda a ocasião para sensibilizar a Diretora Regional do ICNF para a problemática associada ao lobo-ibérico, uma vez que têm sido cada vez mais recorrentes os ataques deste animal na região, sobretudo a ovinos, caprinos, bovinos e equinos.

O autarca solicitou junto da responsável que sejam tomadas medidas urgentes que possibilitem minimizar os prejuízos relacionados com os ataques desta espécie protegida na Península Ibérica.

Caso os animais sejam alvo de um ataque em que os proprietários suspeitem que tenha sido provocado pelo lobo, devem tomar medidas de imediato: não mexer nos cadáveres e reunir o máximo de informação, nomeadamente: data, local, espécies atacadas, número de animais atingidos, número de mortos e localização das lesões. Se possível devem tirar fotografias e/ou videos da ocorrência.

Todos os ataques devem ser comunicados, pois caso não sejam, o ICNF não terá conhecimento e não poderá pagar indemnizações, nem tomar medidas de ordenamento e controlo das populações de forma adequada.

A comunicação deve ser feita através do portal do IFAP (https://www.ifap.pt/home), utilizando o nifap e password pessoal, ou dirijindo-se à Cooperativa Agro Rural de Boticas, munido desses códigos, onde um técnico habilitado ajudará os lesados.