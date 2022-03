Diretora Regional do ICNF visitou trabalhos na rede primária em Ribeira de Pena

A Diretora Regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, deslocou-se, no dia 29 de março, a Ribeira de Pena. A visita começou com uma plantação de árvores no Concelho que envolveu a Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, o Município de Ribeira de Pena, o Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF), a Associação Florestal de Ribeira de Pena, os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena e a Unidade de Emergência Proteção e Socorro.

De seguida, a Diretora Regional do ICNF, Sandra Sarmento, visitou as novas instalações da UEPS e o Centro de Meios Aéreos de Lamelas, duas infraestruturas estratégicas determinantes para a defesa do património florestal do concelho. A manhã terminou com a deslocação do grupo ao perímetro florestal do Barroso, a fim de dar a conhecer os trabalhos executados ao nível da rede primária e dos mosaicos de gestão de combustível, nos baldios de Melhe e Seirós.

De tarde, decorreu, no Museu da Escola – Casa da Cultura, uma reunião de trabalho com os cogestores onde foi apresentado o relatório de atividades de 2021 e o plano para 2022 dos perímetros florestais do concelho.

A Diretora Regional realçou a importância de manter e robustecer a parceria entre o ICNF e os cogestores, com vista a promover uma floresta mais resiliente e mais protegida dos incêndios rurais, dando as respostas que o território precisa.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, salientou o esforço que o Município tem efetuado na defesa da floresta, sem, no entanto, ter um papel ativo na sua gestão; reforçando a ideia que é necessário olhar para a floresta como uma fonte de riqueza e criação de emprego, impulsionadora da economia local.