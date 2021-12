Diretora Regional do Norte do ICNF reuniu em Boticas

Realizou-se na passada terça-feira, dia 7 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, mais uma reunião sobre a problemática associada aos ataques do lobo-ibérico no Concelho de Boticas.

O encontro, que contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, da Diretora Regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, do Presidente da “Juntos pelo Mundo Rural” – Associação Ibérica de Defesa da Caça, Pesca, Tradições e do Mundo Rural, Luís Gusmão, do médico veterinário do município, João Paulo Costa, entre outros, permitiu esclarecer os procedimentos necessários para que os criadores de gado, sobretudo de ovinos, caprinos, bovinos e equinos, possam ser ressarcidos dos prejuízos decorrentes dos ataques de lobo, espécie protegida na Península Ibérica.

Além disso, Sandra Sarmento mostrou a disponibilidade do ICNF em encontrar soluções para ajudar os produtores e minimizar o impacto negativo dos ataques de lobo-ibérico no mundo rural.

A autarquia mostrou-se, mais uma vez, disponível para colaborar com as associações e entidades competentes a fim de salvaguardar os interesses das populações e reduzir ao máximo os danos associados às investidas do lobo-ibérico.

Foram ouvidas as partes envolvidas no processo, ficando, desde logo, planeada uma nova reunião na qual também participarão os criadores de gado do Concelho.

Importa, contudo, acrescentar que caso os animais sejam alvo de um ataque em que os proprietários suspeitem que tenha sido provocado pelo lobo, devem imediatamente tomar as seguintes medidas: não mexer nos cadáveres e reunir o máximo de informação, nomeadamente data, local, espécies atacadas, número de animais atingidos, número de mortos, localização das lesões e, se possível, devem tirar fotografias e/ou vídeos da ocorrência.

Todos os ataques devem ser comunicados, pois caso não o sejam, o ICNF não terá conhecimento e não poderá pagar indemnizações, nem tomar medidas de ordenamento e controlo das populações de forma adequada.

A comunicação deve ser feita através do portal do IFAP (https://www.ifap.pt/home), utilizando o nifap e password pessoal.

Fonte: Gabinete de Comunicação da CM de Boticas.