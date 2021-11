Distrital dos TSD de Vila Real apoia Paulo Rangel

A distrital dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD) de Vila Real deliberou, por unanimidade, em reunião ordinária, realizada no passado dia 15 de novembro, declarar apoio à candidatura de Paulo Rangel à presidência do PSD.

“A candidatura protagonizada por Paulo Rangel mobiliza todas as estruturas do PSD, promovendo a união e a dinâmica necessária para combater a inoperância do Governo socialista. Desejamos que o PSD venha a assumir um forte compromisso com os portugueses, e venha a vencer as próximas eleições legislativas”, informou o TSD.

Os Trabalhadores Social-Democratas acrescentaram que “é necessário abrir um caminho claro de ideias e de esperança, para apoiar mais e melhor as empresas e as famílias, para melhorar e agilizar o funcionamento do Estado”.

“Espera-se que se respeitem os direitos dos trabalhadores e que se defendam mais conquistas, e não sermos nunca, por isso, permissivos a retrocessos nas matérias laborais. O Partido Socialista, durante os últimos seis anos de coligação, com as minorias parlamentares de esquerda, ao contrário do que tanto foi apregoado, não vingou, nem cumpriu nas matérias laborais. O PSD no próximo Governo, que muito acreditamos que venha a liderar, deverá cumprir”, finalizou a estrutura distrital, em comunicado.