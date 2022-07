Distrito de Vila Real com presença incontornável na Festa do Avante

A Festa do «Avante!», marcada para os dias 2, 3 e 4 de Setembro, regressa para afirmar que a alegria, a liberdade, a paz, a cultura, o convívio e a luta política por uma sociedade mais justa, são vitais para ter uma vida melhor.

Tal como nos anos anterior, a Organização Regional de Vila Real do PCP estará presente na Festa do «Avante!» com um stand próprio, decorado com motivos relacionados com a luta em defesa da Casa do Douro – que é também motivo de exposição política e debate com participação de dirigentes políticos e associativos do sector – e onde será dado a conhecer aos visitantes da Festa a Posta Maronesa, os Canelos e Feijoada à Transmontana, bem como a doçaria típica e os vinhos e moscatéis da Região do Douro.

A DORVIR do PCP aproveita ainda para valorizar a exposição sobre o Barro Preto de Bisalhães que irá estar no Espaço Central da Festa.

Hoje apenas existem cinco oleiros que mantêm uma actividade de tal ordem ameaçada de desaparecimento que a UNESCO incluiu-a na “Lista do Património Cultural Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente”.

É para contribuir para a defesa desta arte que a Festa do «Avante!», no seu Espaço Central, terá uma exposição que lhe é dedicada: para lá das peças, conta-se a história, explica-se o processo, traça-se a evolução.

O Barro Preto e o distrito de Vila Real, serão uma presença incontornável desta Festa do Avante!

Como habitualmente, o PCP organiza uma excursão, em que o autocarro com destino à Festa parte de Vila Real (e Régua) na manhã do dia 2 de Setembro (sexta-feira) e regressa na manhã de segunda-feira, dia 5.

