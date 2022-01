Distrito de Vila Real sob Aviso Amarelo devido às temperaturas baixas

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para uma persistência significativa dos valores mínimos de temperatura, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos sob Aviso Amarelo, entre os quais Vila Real. Este aviso estende-se até ao próximo dia 23 de janeiro.

A DGS recomenda à população alguns cuidados básicos nesta época como a toma da vacina contra a gripe e proteção extra contra o frio, mantendo o corpo quente, através do uso de luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente e utilizando várias camadas de roupa. Também é recomendada a ingestão de líquidos e sopas para manter o corpo hidratado e, no exterior, é recomendado cuidado com situações de possíveis quedas.