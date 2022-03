Diversão reina no carnaval infantil da Misericórdia de Lamego

Este ano, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego não quis deixar de celebrar o Carnaval. Estes festejos são sempre muito aguardados pelas crianças da instituição, porque é um momento de grande diversão ao longo do ano e porque estimula a criatividade e a imaginação dos pequenos foliões.

Devido à atual pandemia, não foi realizado mais uma vez o tradicional Desfile de Carnaval Escolar que costuma percorrer as principais ruas e avenidas da cidade. Em alternativa, as educadoras de infância e as auxiliares de ação educativa da creche e do jardim de infância animaram um baile e um pequeno desfile nas suas instalações para comemorar a ocasião. A alegria dos mais pequenos foi o sentimento dominante durante os festejos. Alguns disfarces utilizados foram feitos de material reciclável.

Nas instalações da Santa Casa, na Quinta do Poço, também foi promovida uma pequena exposição de máscaras de Carnaval criadas pelos pais e encarregados de educação dos meninos.