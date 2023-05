Divulgados s vencedores da 2ª edição do Concurso Gastronómico do Festival do Bacalhau de Chaves 2023

Participaram na segunda edição do Concurso Gastronómico do Bacalhau de Chaves 22 restaurantes, habilitados a distintos prémios nas categorias de Entrada, Prato Principal, Jovem Talento, Inovação Gastronómica e Prémio do Público.

Durante os dias em que decorreu o Festival Gastronómico, no qual o Bacalhau foi rei à mesa da restauração flaviense, procedeu-se à avaliação dos pratos a concurso pelos respetivos jurados, que tiveram em conta critérios de análise como os ingredientes incluídos na confeção, sabor, apreciação visual, criatividade e inovação.

O vencedor da categoria “Entrada” foi o restaurante Hotel Vidago Palace, com o prato Brás de Bacalhau, elaborado pelo Chef André Ferreira. Venceu também na categoria de “Inovação Gastronómica” com o prato Caldeirada de Bacalhau.

O restaurante Míscaro apresentou como “Prato Principal” vencedor Bacalhau Fumado C/Pimentos Assados, Batata e Alho Francês, proposta do Chef Mário Neichel Fuertes.

Foi também distinguido na categoria de “Jovem Talento” o restaurante Maxi Leitão, com o prato Bacalhau Trás-os-Montes, pelo Chef Danillo Franklim Rezende Neto.

O concurso contou ainda com a votação online do público, na escolha do seu prato favorito, dando lugar à categoria “Prémio do Público” que ditou como vencedor o restaurante 83 Gastrobar, com o prato Bacalhau à Transmontana, pela mão do Chef Diogo Sousa.

Este ano também foram atribuídas pelos chefs do Júri, três menções honrosas aos Restaurantes Biclaque Trajano, Hotel Casino Chaves e Leitões.Come, pelo trabalho realizado no dignificar do bacalhau nas propostas desenvolvidas.

GC CM