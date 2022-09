Dois acidentes, em Valpaços e Alijó, fazem três mortos e cinco feridos graves

Dois acidentes, um em Valpaços e outro em Alijó, causaram três mortos e cinco feridos graves, neste domingo de manhã, segundo o JN.

O primeiro acidente, mais grave, causou dois mortos e quatro feridos graves, numa colisão entre duas viaturas, por volta das 6 horas da manhã em Vila-Chã, concelho de Alijó. Foram mobilizados, para este acidente, meios dos Bombeiros Voluntários Alijó, São Fins do do Douro e Murça, num total de 30 operacionais, apoiados por 12 viaturas e um meio aéreo, além de uma patrulha da GNR e a viatura do INEM.

Outro acidente, em Carrazeda de Montenegro, mo concelho de Valpaços, causou um morto e um ferido grave. De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o despiste foi registado às 7.07 horas da manhã deste domingo. O acidente mobilizou meios dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Montenegro e de Valpaços, entre 15 operacionais e cinco viaturas, além da GNR e do INEM.