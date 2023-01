Dois homens detidos por caça ilegal em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no passado dia 5 de janeiro deteve dois homens de 34 e 56 anos por caça ilegal, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA de Chaves detetaram que os suspeitos se encontravam a caçar em zona de caça para a qual, não tinham legalmente acesso através do processo de espera.

No decorrer das diligências policiais foi apreendido o seguinte material, destacando-se:

duas caçadeiras; 172 cartuchos carregados com chumbo de calibre 12; 16 cartuchos deflagrados de calibre 12.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valpaços.