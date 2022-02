Domingos Carvas e João Rodrigues tomaram posse como secretários executivos da Cimdouro

Domingos Carvas e João Rodrigues tomaram posse, na passada sexta feira, em Armamar, como secretários executivos da Cimdouro para o mandato que agora inicia e que termina em 2025.

O ex-presidente do Municipio de Sabrosa é agora o primeiro secretário executivo da comunidade intermunicipal do Douro, pretendendo continuar o projecto de dinamização desta que é a maior CIM de Portugal, representante de uma região Património da Humanidade.

João Rodrigues vê, também, reforçado o seu papel no executivo, num contexto em que a Cimdouro assume cada vez maiores responsabilidades na gestão dos fundos comunitários e no futuro do território.

Paulo Noronha e Artur Silva, que até agora faziam parte do secretariado, vão manter-se na Cimdouro, onde continuarão a executar as suas funções técnicas e de apoio aos 19 municípios desta região, no sentido de continuarem a fortalecer a voz da cimdouro no Norte de Portugal e no país.

GC da Cimdouro