DORVIR do PCP acusa AdIN de “atacar direito dos trabalhadores”

A Direcção da Organização Regional de Vila Real (DORVIR) do PCP, declarou, em comunicado que, tal como anunciou aquando da sua criação, “a empresa intermunicipal AdIN – Águas do Interior Norte e o início da sua gestão da distribuição de água a partir de Janeiro de 2020, representou um rude golpe para a região”.

Segundo esta entidade, “a aplicação de taxas e tarifas de forma igual para todos os concelhos abrangidos pela AdIN, acentuou desigualdades e levou a aumentos brutais na faturação, constituindo mais um passo rumo à privatização do sector”.

A mesma fonte, defende, ainda, “que notícias recentemente vindas a público dão conta de mais um dos objetivos escondidos pelos municípios da CIM Douro, aquando da criação da AdIN: o ataque aos direitos dos trabalhadores que, ao serviço da AdIN, prestam um serviço essencial para a população dos concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real”.

A DORVIR do PCP explica que a situação foi denunciada pelo STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local – em nota de imprensa. Seguem as citações apresentadas no documento:

– “A empresa não está a proceder às alterações de posicionamento remuneratório pela atribuição de prémio de desempenho. A empresa deveria ter feito as progressões e mudanças de nível a produzir efeitos a 1 de Janeiro de 2021, assim como o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o Trabalhador tinha direito e não o fez”.

-“[aos] Trabalhadores em cedência das Câmaras de Murça e Santa Marta de Penaguião, não lhes é permitido gozar os três dias de férias extra”

-“[…]a empresa incorre no incumprimento do envio de documentação solicitada pela Comissão Sindical”

-“[…] da parte da empresa, existe uma posição inicial de desvalorização da vontade dos Trabalhadores e uma oposição total ao início de um processo negocial”

-“[…] estes trabalhadores, a quem é exigido um grande esforço, […] auferem salários baixos”

Após esta enumeração, a direção regional de Vila Real do PCP reforça que “para uma empresa com apenas um ano de existência, trata-se já de um extenso rol de situações que indiciam desrespeito pelos direitos dos trabalhadores”.

A DORVIR termina solidarizando-se com os trabalhadores e os sues representantes, “afirmando que será através da luta e da força organizada dos trabalhadores que a AdIN passará a respeitar e valorizar quem trabalha”.