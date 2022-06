Douro apresenta-se em Bruxelas com a candidatura a Cidade Europeia do Vinho 2023

Uma representação dos autarcas da CIMDOURO e da Confraria dos Vinhos do Douro deslocou-se a Bruxelas, em apoio da candidatura “Douro All Around” a Cidade Europeia do Vinho 2023, cuja apresentação decorrerá hoje, 15 de junho, no Parlamento Europeu perante os jurados da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN).

A Cidade Europeia do Vinho é uma iniciativa da RECEVIN, que seleciona em cada ano uma cidade relacionada com a produção e a cultura vitivinícola e onde o enoturismo tem grande importância.

Independentemente do resultado que vier a obter com a candidatura, a CIMDOURO pretende potenciar a dinâmica criada e levar à prática a maioria dos eventos previstos, consolidando assim uma agenda regional, convertendo-a numa ferramenta de potenciação e promoção turística, projetando a cultura do vinho e as tradições do território vitivinícola, a par com a divulgação dos recursos naturais e paisagísticos

A CIM Douro compreende os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real.