Douro Azul vai recrutar mais de 100 pessoas para a época de cruzeiros de 2022 no Douro

Entre os dias 18 e 20 de janeiro, será realizado um roadshow de recrutamento, em colaboração com o IEFP, nos municípios de Vila Real, Lamego e Guarda, para além de Régua e Viseu.

A DouroAzul, empresa líder de cruzeiros fluviais na Europa, está a recrutar mais de 100 colaboradores para a época de cruzeiros de 2022 em iniciativas de recrutamento na região do Douro, que decorrem durante o mês de janeiro.

Na edição deste ano, a DouroAzul decidiu dar a oportunidade a candidatos que residam em zonas do interior, pelo que, em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), vão ser organizados, entre 18 e 20 de janeiro, eventos de recrutamento em Vila Real, Lamego, Guarda, Régua e Viseu, de forma a atrair colaboradores para a operação ao longo do rio Douro.

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, realizar-se-á a sexta edição do Open Day da DouroAzul, em Gaia, sendo o primeiro dia exclusivamente dedicado a estabelecimentos escolares na área do turismo e hotelaria.

Em qualquer dos casos pretende-se permitir aos candidatos conhecer a realidade de trabalhar a bordo de um navio-hotel, conhecendo todas as áreas de trabalho e de descanso, assim como esclarecer todas as suas dúvidas conversando com colaboradores que desempenham a bordo, as mesmas funções.

Manuel Marques, vice-presidente da DouroAzul, explica que “esta é uma iniciativa essencial para um recrutamento qualificado, dando a possibilidade aos candidatos de conhecerem a realidade do trabalho e vida a bordo de um navio-hotel e de conhecer as diversas oportunidades de carreira que temos para oferecer no Grupo.”