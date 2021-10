Douro no centro do debate da “Conferência Murganheira”

À quinta edição, a “Conferência Murganheira” convidou para o palco do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, quatro vultos de diversas áreas do saber da sociedade portuguesa para abordarem a temática “DOURO – Passado, Presente e Futuro”. Os oradores Gaspar Martins Pereira e Manuel Ferreira, bem como Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz, na qualidade de moderadores, proporcionaram à assistência a oportunidade única de assistir a um diálogo estimulante e enriquecedor sobre o passado histórico do Douro e os desafios futuros deste território. Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, também marcou presença em palco.

Palestrante convidado da V “Conferência Murganheira”, Gaspar Martins Pereira é professor catedrático do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Recebeu, em 1988, o Prémio Literário A. Lopes de Oliveira — monografia, pela obra Alto Douro — Douro Superior, em colaboração com Fernando de Sousa e o mesmo prémio, em 1991, pela obra O Douro e o vinho do Porto de Pombal a João Franco. Por outro lado, Manuel Ferreira é Licenciado em Ciências Agrárias pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, desenvolvendo vários projectos e estudos nas áreas territoriais do Planalto Mirandês e da Terra Quente Duriense.

Aberta ao público em geral, a “Conferência Murganheira” foi organizada pelas Caves da Murganheira, com o apoio do Município de Lamego.