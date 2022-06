Douro: Quinta do Pôpa apresenta novos programas de enoturismo

A Quinta do Pôpa, situada no coração do Douro, na encosta de Adorigo, tem mais um motivo para soprar velas! Depois dos 15 anos de produção de vinho, dos 90 anos de uma parcela especial de Vinhas Velhas é agora tempo de comemorar uma década desde que abriu portas, a 14 de julho de 2012. Como forma de assinalar esta efeméride, Vanessa e Stéphane Ferreira – aka Netos do Pôpa – idealizaram e acrescentaram novidades às propostas de enoturismo. ‘Da horta para a mesa: uma experiência 100% vegan’ e a ‘Prova Especial 90 anos Vinhas Velhas: a importância do tempo’ são estreias, às quais se juntam um upgrade no programa de ‘Picnic à do Pôpa’ e um novo produto: os ‘Gelados Pôpa UnOaked’.

Da horta para a mesa, uma experiência 100% vegan

Para quem procura e tenha um estilo de vida vegano, a Quinta do Pôpa oferece agora uma experiência 100% vegan, seguindo o mote “da horta para a mesa”. Em regime de permacultura, a horta da Quinta foi plantada, pela família, colaboradores e seus familiares, este ano. Este novo programa inicia-se, como é habitual, com uma visita à adega, à sala do tempo e à garrafeira, seguindo depois para a horta, onde os envolvidos possam sentir o prazer de colher, degustar e replantar vegetais e flores comestíveis. Esta experiência culmina com uma refeição confecionada com o que foi apanhado, acompanhada de uma prova de vinhos premium, também eles vegan. Um programa com a duração de 2h00 as 2h30 e pensado para ser desfrutado a 4 ou mais pessoas. O valor é de €60,00 por cada uma.

Prova Especial 90 anos Vinhas Velhas: a importância do tempo

Os 90 anos de uma das parcelas de Vinhas Velhas da Quinta do Pôpa já foi assinalado com dois packs especiais, somando-se agora uma nova oferta de enoturismo. ‘Especial 90 anos de Vinhas Velhas: a importância do tempo’ é uma prova em movimento, que começa na parcela de Vinhas Velhas (uma das que pode ser visitada virtualmente através do site da Quinta do Pôpa). Seguem depois para a adega e para a sala do tempo, onde se inicia a explosão de aromas e sabores, com uma prova de vinho tinto de Vinhas Velhas ainda a estagiar em barricas. Esta experiência termina no alpendre da Quinta do Pôpa, onde a prova vínica é composta por seis vinhos – ‘Pôpa Black Edition tinto’, duas colheitas de ‘Pôpa Vinhas Velhas’ – a mais recente e uma da garrafeira particular da família –, ‘Pôpa Vinho Doce Tinto’ e ‘Quinta do Pôpa Porto Vintage’ –, todos feitos com uvas provenientes da parcela de Vinhas Velhas plantada em 1932, um field blend de mais de 21 castas diferentes, brancas e tintas. A acompanhar, é servida uma tábua de queijos e enchidos. Esta prova é comentada pelos irmãos Pôpa e/ou pelo enólogo da quinta, promovendo assim uma experiência autêntica, com partilha de conhecimento e histórias deste negócio familiar. Um programa reservado a pequenos grupos, com 6 ou mais pessoas. Com a duração de 2h00 a 2h30, tem o valor de €90,00 por pessoa.

Upgrade no programa de ‘Picnic à do Pôpa’ e ‘Gelados Pôpa UnOaked’

Para além destas duas estreias, a Quinta do Pôpa proporciona agora novas experiências no seu programa de’Picnic à do Pôpa’, com novos espaços e meios de transporte! Vai poder levar as cestas para a horta ou para junto da mina de água, rodeada de pomares. A cesta inclui uma tábua de queijos e/ou enchidos, azeite e azeitonas; doces ou marmelada produzidos na Quinta, pão regional, empadas ou rissóis, salada, gelados e outras iguarias ajustadas às restrições alimentares dos comensais. Está também incluída uma garrafa de ‘Pôpa UnOaked’ (branco, rosé ou tinto), por cada duas pessoas. Para os fãs da natureza, esta experiência é o plano perfeito para se aventurarem e se juntarem à biodiversidade da Quinta do Pôpa. Como complemento, estão disponíveis bicicletas e mapas para passear livremente pela Quinta e conhecer os locais com maior interesse. Todas as bicicletas têm cesto para poder transportar as frutas e flores que forem apanhando ao longo do caminho, sempre de forma consciente e sem desperdício. A idade mínima exigida para uso de bicicleta é de 12 anos e altura mínima de 1,50 metro. Com tudo incluído, este programa permite a adesão de 2 a 8 pessoas, com um valor de €45,00 por pessoa.

O verão trouxe uma novidade fresquinha: os ‘Gelados Pôpa UnOaked’, feitos à base do trio de vinhos Pôpa UnOaked branco, rosé e tinto, e, por agora, apenas disponíveis para consumo in loco, a solo ou durante um picnic, uma merenda ou um brunch.

Para além destas novidades, estão disponíveis os habituais programas de enoturismo, que permitem uma imersão nas infraestruturas de produção, na loja, para além da degustação vínica, com diferentes tipologias de provas, que podem ser acompanhadas por tábuas de petiscos, mas também merendas ou brunchs, sem perder os olhos do rio Douro. Informal, acolhedora e repleta de partilha, é assim que se caracteriza a oferta enoturística desta quinta, ideal para passear em família, uma vez que tem espaços dedicados às crianças e é pet friendly.

Horário do Enoturismo

Abril a Outubro: das 10h30 às 17h30, de terça-feira a sábado

Novembro a Março: das 10h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira

Contactos: turismo@quintadopopa.com ou 916 653 442

Condições de Reserva

Reserva e pagamento com 48h de antecedência.

Os programas dependem das condições climatéricas.