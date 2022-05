Douro TGV regressa neste mês com as “tascas da nossa terra”

Turismo, Gastronomia e Vinho voltam ao debate em mais uma edição do “Douro TGV”, evento que este ano acontecerá nos dias 26 e 27 de maio, em Vila Real, nos Claustros do ex-Governo Civil de Vila Real (n.º 3 do Largo Conde de Amarante).

A organização está, como habitualmente, a cargo do Regia-Douro Park e tem como objetivo acelerar o desenvolvimento concertado das três vertentes, esmiuçadas, pela ordem da respetiva sigla. O programa está fechado e pode ser consultado em https://dourotgv.com, sítio no qual os interessados devem fazer a sua inscrição. Embora com entrada gratuita, solicita-se a inscrição prévia. Em alternativa, podem contactar o Regia-Douro Park, através dos contactos: 259308200 ou eventos@regiadouro.com.

Nesta 4ª edição do Douro TGV pretende-se dar ênfase às “Tascas da nossa terra”, aos petiscos e vinhos que nelas se saboreiam e que tanta relevância têm na afirmação e distinção da nossa gastronomia típica. Quando falamos em “Tascas da Nossa Terra”, entre as opções mais clássicas, referimo-nos aos restaurantes tradicionais, aos restaurantes rústicos, às casas de pasto e às tascas familiares com comida típica, ambiente simples e preços módicos.

Neste contexto, urge falar acerca do impacto deste património diferenciador da região. De facto, para se promover a nossa Gastronomia de referência, conferindo-lhe o devido valor e relevância, torna-se necessário proceder a uma caracterização da oferta gastronómica existente. É incontestável que, se há algo que marca uma viagem, é sentir o gostinho da vida local… a sensação de conhecer os lugares que só os moradores frequentam e que, inúmeras vezes, passam despercebidos pelos olhos de quem vem de fora. Este tipo de descoberta pode fazer duma viagem uma verdadeira expedição na cultura local, plena de emoção e sentimento, sem dúvida uma das melhores maneiras de se conhecer um destino!

O problema é que nem sempre se conhece alguém que possa servir de referência localmente. É extremamente difícil conhecer todas as histórias e tradições e ter indicações dos melhores lugares para comer e beber em cada local. É, portanto, nossa pretensão dar os primeiros passos que conduzam à definição de um passeio guiado pela cultura gastronómica local, apresentando a sua história e tradições, envolvendo um misto de história, costumes e sabor.