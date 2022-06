O Douro Wine City está de regresso ao Peso da Régua, neste fim-de-semana, entre os dias 10 e 13 de Junho, para juntar cerca de 100 produtores de vinho daquela que foi a primeira região vinícola demarcada e regulamentada (1756) no Mundo.

Douro Wine City procura promover a notoriedade e reconhecimento do Douro, bem como a promoção e o consumo dos vinhos e produtos regionais durienses e vai ter lugar no Auditório Municipal do Peso da Régua (AUDIR). O evento irá atrair milhares de visitantes e, além da prova livre de vinhos, incluirá um programa paralelo imperdível de showcookings, degustações e atuações ao vivo.

Além de provas de vinhos de vários produtores, Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, vai orientar as Conversas sobre Vinho. Já em sessões de showcooking, os produtos autóctones do Douro serão reinterpretados com a mestria dos chefes de cozinha Hélio Loureiro, Carlos Pires (The Wine House, Quinta da Pacheca), Jorge Coimbra (The River Restaurante), Maria do Céu Pires (os novos doces Mechas) e será ainda demonstrado o processo de elaboração dos tradicionais Rebuçados da Régua.

No programa cultural constam os nomes dos artistas Anaísa, Ai Braguesa, Bando das Gaitas, David Silva Flamenco Guitar Trio, Orquestra de Jazz do Douro, The Splinters e Tozé Freitas. Os fins de tarde de sábado e domingo terão as actuações dos DJs Pedro Simões da RFM e Igor Guimarães.