Dourogás e Sonorgás promovem discussão sobre a ação restaurativa dos gases renováveis

A Dourogás SGPS, a Sonorgás e a IGU – International Gas Union organizam a Lisbon Green Gas Summit – “Por um mundo melhor – Da Sustentabilidade à Ação restaurativa”, que se realiza em Lisboa, no próximo dia 18 de maio e que contará com a presença de especialistas de renome nacional e internacional dos sectores público e privado, pensadores e decisores-chave na área da energia, e em particular dos gases renováveis, do ambiente e da sustentabilidade.

Refletir sobre a descarbonização e a produção de novos gases renováveis, numa visão além da sustentabilidade é o ponto de partida, desafiando as empresas energéticas a evoluir do conceito de sustentabilidade, para o conceito de restauração (ação restaurativa), contribuindo para restaurar o impacto que a produção e o consumo de energia podem provocar no ambiente, promovendo uma economia verdadeiramente circular e um futuro melhor. O papel do gás na economia circular e como os resíduos são recursos energéticos com valor ímpar na produção de gases renováveis que apoiam, não só a descarbonização da economia, da mobilidade e das empresas são eixos condutores deste encontro.

Nuno Moreira, CEO Dourogás, afirma que “Este é o momento de refletir sobre o impacto que queremos produzir no planeta e como empresas energéticas no setor do gás, em particular dos gases renováveis, acreditamos que temos um papel importante a desempenhar não só na descarbonização, com combustíveis alternativos aos fósseis, mas também na ação restaurativa dos sistemas, valorizando os recursos que, até há pouco, eram entendidos como resíduos e que, hoje, são recursos valiosos. Esta conferência tem esse propósito: debater de forma alargada e com uma perspetiva global, as soluções e os compromissos que empresas, indústria e autoridades assumem neste caminho”.

De entre os nomes já confirmados para a conferência estão Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Alexandre Fernandes, Presidente da ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético, Nelson Lage, Presidente da ADENE – Agência para a Energia, Pedro Verdelho, Presidente da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e Hugo Patrício Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República.

Confirmados também para este encontro dedicado ao papel dos gases renováveis, especialmente o biometano e o hidrogénio, na descarbonização da economia e das empresas, estão Paul Cheliak, Vice-Presidente da CGA – Canadian Gas Association, Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal, Nuno Fitas, Administrador Executivo da REN PortGás e João Filipe Jesus, Diretor Executivo da Dourogás GNV, entre outros.

Ir além da sustentabilidade e promover a ação restaurativa do ambiente e dos recursos, promovendo a sua circularidade também no setor energético, com o estímulo ao apoio e à produção de gases renováveis, é o mote deste encontro que, entre outros, abordará temas como “Desenvolver melhores cidades”, “Melhorar a indústria” e “Os resíduos como fonte de energia”. “Como será o mundo daqui a 5 anos: um exercício de futurologia!” é o título da apresentação de Miguel Morgardo, Economista e Doutorado em Ciência Política, que perspetivará o amanhã.