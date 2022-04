Duas mulheres desencarceradas após acidente, na EN 206, em Ribeira de Pena

Na tarde de hoje, pelas 16h22, os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena foram acionados para um despiste de uma viatura ligeira de mercadorias, na Estrada Nacional 206, na localidade do Salvador, concelho de Ribeira de Pena.

Segundo informações do corpo de bombeiros, “quando as equipas de Emergência chegaram ao local, e após a primeira avaliação, verificou-se que se encontravam no interior da viatura duas vítimas do sexo feminino que necessitaram ser desencarceradas”.

Do acidente resultaram duas vítimas ligeiras, que, após estabilizadas, foram encaminhadas para a Unidade Hospitalar de Vila Real, acompanhadas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Para além dos dez operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Ribeira de Pena, estiveram no local a VMER de Vila Real e uma equipa da GNR que tomou conta de ocorrência.

Foto: Tozé Martins