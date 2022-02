E-REDES entregou uma viatura à Associação Humanitária dos Bombeiros do Pinhão

A E-REDES entregou ontem uma viatura à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhão e outra viatura à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes, ambas no distrito de Vila Real. A entrega das duas viaturas decorreu no âmbito do programa ‘Doar para Proteger’, inserido no Plano de Investimento Social da Empresa.

A cerimónia da entrega da viatura aos Bombeiros Voluntários do Pinhão decorreu na sua corporação, pelas 10h30, e contou com a presença de José Paredes, presidente da Câmara Municipal de Alijó, de João Diegues, presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhão, e Sandra Moutinho, presidente da Junta de Freguesia de Pinhão. A E-REDES foi representada por Francisco Campilho, diretor de Autarquias Norte, Alcino Monteiro, também da direção de Autarquias Norte, e de Luís Amorim, da Direção de Serviço aos Ativos BT e MT Norte.

Já a cerimónia da entrega da viatura aos Bombeiros Voluntários de Fontes decorreu pelas 12h30 e contou com a presença de Luís Machado, presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, António Vieira, presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes, Artur Cardoso, comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes, e Paulo Conceição, presidente da Junta de Freguesia de Fontes. Do lado da E-REDES, marcaram presença Francisco Campilho, diretor de Autarquias Norte, Alcino Monteiro, da mesma direção, e Luís Amorim, da Direção de Serviço aos Ativos BT e MT Norte.

As chaves das duas viaturas, de marca Citroen Berlingo, foram entregues por Francisco Campilho, diretor de Autarquias Norte da E-REDES.

Até ao final deste ano, a E-REDES prevê entregar 13 viaturas de norte a sul do país, num investimento superior a 104 mil euros, perfazendo um total de 102 viaturas doadas desde 2016, com o intuito de apoiar as entidades que têm um papel ativo na sociedade, no âmbito da proteção das populações, da defesa da floresta, bem como da prevenção e combate aos incêndios.