EB1 Pinhão vai representar Douro em evento nacional das Olimpíadas da Cidadania e do Património

A turma Pinhão B da Escola Básica nº 1 de Pinhão conquistou o título de vencedor municipal e vai representar o Douro no evento nacional das Olimpíadas da Cidadania e do Património, que terá lugar no dia 15 de junho, em Santa Maria da Feira. O Município de Alijó congratula-se e felicita o envolvimento, esforço e dedicação de todos os Alunos e Professores participantes e deseja boa sorte à turma B da EB1 Pinhão que irá representar o Concelho de Alijó e a região do Douro na final nacional.

Entre 4 de abril e 23 de maio, todas as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de Alijó receberam as Olimpíadas da Cidadania e do Património, que colocaram à prova os seus conhecimentos no jogo de tabuleiro digital disponibilizado na plataforma educativa Alijó Educa+.

Nesta competição, cada aluno contribuiu, em casa ou na escola, para pontuação da turma, sendo que nesta primeira fase foram apuradas quatro turmas finalistas municipais: Turma E da Escola Básica de Alijó, Turma B da Escola Básica n.º 1 de Pinhão, Alijó, Turma C da Escola Básica de Favaios e Turma B da Escola Básica de Favaios.

No dia 30 de maio, no Teatro Auditório Municipal de Alijó, as turmas vencedoras da primeira fase participaram numa competição presencial, repleta de jogos e atividades, sendo que a Turma B da Escola Básica n.º 1 de Pinhão conquistou o título de vencedor municipal, tendo sido apurada para a final nacional em representação do território do Douro.

Efetivamente, a turma vencedora do concelho de Alijó foi apurada para o Evento Nacional em representação do território Douro, a realizar no dia 15 de junho, no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, onde irá competir pelo título de turma campeã nacional das Olimpíadas da Cidadania e do Património em representação do território do Douro.

A plataforma Alijó Educa+ foi disponibilizada pelo Município de Alijó no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiada pelo Norte2020, a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar. Esta plataforma proporciona um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, facilitador da aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias.

A dinamização deste concurso tem como objetivo impulsionar a utilização das novas tecnologias da informação na aprendizagem e projetar um intercâmbio entre as escolas, assim como a partilha de experiências culturais e de conhecimentos entre as crianças, através da realização de atividades dinâmicas e lúdicas.

