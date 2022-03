«EcoEscovinha» inaugurado no Agrupamento de Escolas de Mesão Frio

Estabelecido em dezembro passado o protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Mesão Frio, a Unidade de Saúde Pública do ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte e o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, ontem, dia 17 de março, foi o momento de serem inaugurados, oficialmente, os «EcoEscovinha», que têm por objetivo promover nas escolas a troca regular das escovas de dentes usadas e a sua reciclagem.

O projeto nacional de promoção da saúde oral, ambiental e da cidadania, criado no âmbito do programa Saúde Oral nas Bibliotecas Escolares (SOBE+), foi proposto pela Unidade de Saúde Pública do ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte e está agora implementado no pavilhão social da escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e no átrio do Centro Escolar de Mesão Frio.

A sessão de apresentação e inauguração do «EcoEscovinha», e da equipa que dinamizará o projeto nas duas escolas de Mesão Frio, decorreu no auditório da escola sede e foi presidida pela Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, Aldina Pereira, na presença do Enfermeiro Jorge Sousa, Coordenador da Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Douro -, unidade funcional do ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, com o Pelouro da Educação, Fernando Correia.

A Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade referiu que a equipa educativa multidisciplinar, que está a trabalhar o projeto «EcoEscovinha», tem vindo a reunir com regularidade e que já definiu um conjunto de atividades, que passa pela dinamização de ações de sensibilização para a saúde oral e pela divulgação de informação, particularmente, junto dos encarregados de educação dos alunos: “queremos potenciar mudanças de comportamento e melhorar a saúde dos nossos jovens e neste sentido, o projeto não pode terminar já este ano, pois tem todo o potencial para continuar, as condições estão criadas para que possa prosseguir de forma autónoma”, declarou, agradecendo o convite da autarquia e da UCC Douro.

Para o Enfermeiro Coordenador da UCC Douro, o projeto assume elevada importância, “porque alia a saúde oral, a reciclagem e o meio ambiente. Como sabemos, a escova de dentes demora à volta de 400 anos a ser decomposta no meio ambiente e para além disso, é constituída por plásticos, que vão parar ao fundo dos oceanos e à envolvência total da cadeia alimentar”, disse, apontando a importância do papel da escola para a tomada de consciência da comunidade escolar em particular e da sociedade em geral.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, com o Pelouro da Educação, afirmou que “da parte da Autarquia, quando este desafio foi lançado, aceitámos imediatamente de bom grado e dissemos presente, porque na prevenção está o ganho. A autarquia continuará disponível para colaborar nesta ação e noutras que venham a ser realizadas, bem como, na dinamização deste projeto, sempre que for convocada a participar.”

A comunidade escolar é agora convidada a cooperar neste projeto de sinergia, que promove a reciclagem da escova de dentes, incumbindo à Câmara Municipal de Mesão Frio a responsabilidade de encaminhar as escovas recolhidas nos dois pontos implementados, para o centro de reciclagem, contribuindo, desta forma, para a redução da pegada ecológica.