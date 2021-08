Ecomuseu do Barroso promove programa “Modo Férias: ON”

O programa “Modo Férias: ON” está integrado numa actividade denominada “Montalegre, uma ideia da Natureza – Ambiente e Património” que, por sua vez, integra o PIICIE “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar” promovido pelo Município de Montalegre.

“Montalegre, uma ideia da Natureza- Ambiente e Património”, que decorre durante as férias lectivas, tem como parceiros o Ecomuseu de Barroso, as Juntas de Freguesia de Salto e Cabril e o objectivo principal é a inclusão educativa e social das crianças e jovens, potenciando o sucesso escolar através das aprendizagens informais, do reforço das literacias básicas e valorização cultural das crianças e jovens.