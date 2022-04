Ecomuseu do Barroso: Reabertura da Casa do Capitão, em Salto

Após um longo tempo de ausência, a Casa do Capitão, em Salto, no concelho de Montalegre, reabre portas este sábado, pelas 16 horas. Reforça-se, desta forma, a oferta cultural do Baixo Barroso através da reabertura de um espaço emblemático da vila de Salto.

A matriz de casa de lavoura tradicional foi mantida, sendo possível ao público descobrir o modo de vida barrosão através dos artefactos de uso quotidiano em exibição.

A par do Museu, reabrem os serviços de Biblioteca e o Espaço Wi-Fi. Para assinalar o dia, este polo do Ecomuseu de Barroso inaugura duas exposições temporárias: “Barroso, a Cultura de um Povo…”, alusiva a panfletos e cartazes pertencentes à coleção do padre Fontes e “Tradições que nunca se perdem”, mostra de escultura em madeira da autoria do barrosão João Félix.