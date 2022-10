Economia circular: inaugurado Ponto de Recolha Têxtil em Vila Real

O Município de Vila Real inaugurou, no dia 10 de outubro, o Ponto Têxtil, criado com o objetivo de dar uma nova vida à roupa de pós-consumo. Esta iniciativa surge no âmbito do projeto Para cá do Marão embalagens não! que, desde 2020, vem implementando o conceito estratégico da economia circular em Vila Real.

Assim, depois de ter criado o sistema municipal de retorno das embalagens de bebidas e implementado a recolha de pontas de cigarro e de pastilhas elásticas para o desenvolvimento de novos produtos, o Município de Vila Real dá agora um novo passo no caminho da sustentabilidade, ao estender este processo aos resíduos têxteis, em consonância com a estratégia europeia para tornar os têxteis mais duradouros, reparáveis, reutilizáveis e recicláveis.

Os artigos têxteis entregues no ponto de recolha terão como destino a valorização ambiental, podendo ser partilhados ou reciclados, em função do seu estado de conservação. A cada peça entregue serão atribuídos pontos que poderão ser trocados por artigos têxteis ou brindes/utilidades desenvolvidos com fibras recicladas. Estes pontos poderão também ser doados ao Banco Social, onde serão acumulados e utilizados em articulação com os serviços de ação social da autarquia. Os utilizadores poderão ainda instalar a APP do projeto onde terão acesso ao seu histórico de entregas e pontuação atribuída, assim como consultar as peças que estão disponíveis para partilha.

Tornar o concelho de Vila Real num território exemplar do ponto de vista ambiental é um dos objetivos do município, como referiu Carlos Silva, Vereador do Pelouro do Ambiente, destacando o esforço que a autarquia tem vindo a efetuar para tornar Vila Real uma referência nacional neste domínio. É de salientar que no concelho de Vila Real os têxteis depositados em aterro constituem 4% do material entregue, por conseguinte, correspondem na mesma proporção à fatura paga pelo município pelo serviço de aterro.

Sito na rua Diogo Dias Ferreira, no edifício da antiga Fábrica do Diamantes, este ponto de recolha têxtil funcionará às segundas-feiras, entre as 9h00 e as 12h00, às quartas-feiras, entre as 16h00 e as 19h00 e às sextas-feiras, das 12h00 às 15h00. Será ainda possível agendar a entrega de têxteis com marcação prévia, através do contacto 939565425.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.