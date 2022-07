Edição 2022 do Mercado Local de Produtos da Terra terminou em São Martinho de Anta

A edição 2022 do Mercado Local de Produtos da Terra terminou no passado domingo no Largo do Eirô, em São Martinho de Anta.

Neste último Mercado várias foram as pessoas que aproveitaram a manhã calorosa para comprar produtos frescos.

Este é um projeto promovido pela Câmara Municipal de Sabrosa, com o objetivo de dar destaque aos produtores do concelho, tendo em conta os ciclos de produção para o escoamento dos variados produtos.

A edição de 2022 aconteceu nos meses de junho e julho e passou pelo Largo da Praça em Sabrosa e pelo Largo do Eirô em São Martinho de Anta.

O Mercado Local de Produtos da Terra regressa em 2023.

GC CM de Sabrosa