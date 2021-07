Edição atualizada da “História das Freguesias do Concelho de Vila Real” apresentada ao público

Integrada na comemoração do 96º aniversário da elevação de Vila Real a cidade, decorreu ontem a apresentação da edição revista e atualizada do livro “História das Freguesias do Concelho de Vila Real”, da autoria do Prof. Joaquim Ribeiro Aires.

A História dos séculos passados não se altera nem se reescreve, mas a História recente das Freguesias de Vila Real é feita de novos protagonistas, de novas coletividades, de uma nova organização territorial, do aprofundamento da democracia e do acesso à informação, de uma realidade que aqueles que tanto apreciaram o volume original, gostarão com certeza de conhecer.

Para além das intervenções do representante da editora Maronesa, Filipe Ribeiro e dos Presidentes do Município de Vila Real, Rui Santos, e da Assembleia Municipal, João Gaspar, foi ainda possível ouvir o próprio autor a percorrer a sua nova obra, deixando algumas curiosidades sobre o nosso concelho e as suas freguesias.

A sessão foi abrilhantada com a intervenção de atores da companhia de teatro Filandorra, sobre os vários Forais de Vila Real.

Devido às limitações decorrentes da pandemia de COVID-19, a sessão não foi aberta ao público.