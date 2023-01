Eixo Atlântico apresenta intercâmbios escolares entre jovens da Galiza e do Norte de Portugal

O Eixo Atlântico apresenta, uma vez mais, os intercâmbios escolares entre jovens da Galiza e do Norte de Portugal. A partir do mês de março, os alunos do 2º ciclo do ensino básico terão a oportunidade de se deslocar às escolas do país vizinho, mediante concurso de seleção, com a finalidade de promover e dar a conhecer aos estudantes e professores, o seu município, os municípios integrantes do Eixo Atlântico e o próprio Eixo Atlântico, bem como o seu património (cultural, natural e imaterial).

Este programa pretende sensibilizar os estudantes para a importância de viver num município integrante do Eixo Atlântico e de formar parte da Eurorregião, bem como promover a realização de experiências didáticas que potenciem o uso do município como recurso educativo.

Nesta edição, perto de 250 estudantes de sete cidades da Eurorregião vão disfrutar deste programa. Os municípios participantes são: A Coruña, Braga, Guimarães, Ribeira, Santa Maria da Feira, Santiago de Compostela e Vila Real. Cada grupo será acompanhado por dois professores e um técnico municipal.

Nesta edição, as duplas de intercâmbios são entre os Município Galegos e o Município Portugueses – Ribeira/Vila Real – Ribeira/Braga – A Coruña/Santa Maria da Feira – Santiago de Compostela/Guimarães

Os participantes, no decorrer das aulas, vão trabalhar com o Guia Didático, uma banda desenha que pretende mostrar aos jovens da Eurorregião todas as cidades que fazem parte do Eixo Atlântico. Durante a primavera de 2023, terão lugar as visitas de estudo com uma duração entre 2 a 3 dias.

Os intercâmbios escolares foram uma iniciativa do Eixo Atlântico que começou há mais de 20 anos, e que foi retomada, em 2018, por sugestão dos municípios de Vila Real e Santiago de Compostela.

O Vice-presidente e Vereador da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, reconhece o interesse e a pertinência do programa nesta ideia de Escola global e de visão abrangente na diversificação de experiências. Neste sentido fez já a divulgação dos intercâmbios escolares pelos respetivos Diretores das Escolas na certeza de que várias turmas e professores se entusiasmarão com o projeto.