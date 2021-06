Eleições Autárquicas: António Costa em Vila Real para apresentar candidatos de cinco distritos

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) vai estar em Vila Real, no próximo sábado, dia 26 de junho, pelas 11h, no Pavilhão de Desportos, para apresentar os candidatos às Eleições Autárquicas dos distritos de Vila Real, Bragança, Porto, Braga e Viana do Castelo. António Costa vai realizar um périplo pelo país, nos próximos dois fins de semana, em cinco sessões de apresentação dos candidatos do PS.

No mesmo dia, às 16h00, em Viseu, o secretário-geral apresentará os candidatos autárquicos dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Aveiro, no Parque do Fontelo (Avenida José Relvas).

Ainda no sábado, às 21h00, serão apresentados os candidatos autárquicos de Setúbal, Lisboa e Santarém, na Praça da Liberdade, em Almada, com a participação do secretário-geral.

No dia 4 de julho, António Costa estará em Portimão, às 11h00, na apresentação de candidatos socialistas do distrito de Faro, no Jardim 1º de Dezembro.

No mesmo dia, às 18h00, o Teatro Garcia de Resende, em Évora, recebe o Secretário-geral do Partido Socialista, que apresentará os candidatos do PS às próximas eleições autárquicas pelos distritos de Beja, Évora e Portalegre.