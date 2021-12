Eleições Legislativas: PSD já escolheu cabeça de lista para Vila Real

No âmbito da competência que a Comissão Política Nacional (CPN) do PSD lhe atribuiu, o presidente do partido escolheu os nomes dos candidatos que serão cabeças de lista pelos vários círculos eleitorais às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro.

Esta tarde terá ainda lugar uma reunião para aprovação da totalidade dos candidatos, cujos nomes serão submetidos a aprovação final, em Conselho Nacional do Partido, a realizar mais tarde, pelas 21h00, no Évora Hotel, em Évora.

Para o distrito de Vila Real, o cabeça de lista é Artur Soveral de Andrade, advogado, que é deputado pelo PSD desde 2019.

Entretanto, Luís Ramos, anterior cabeça de lista do PSD e deputado desde 2011, já anunciou que, “por vontade própria e motivos pessoais”, não será candidato a deputado nas próximas Eleições Legislativas.