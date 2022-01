Eleições Legislativas: PSD venceu no Concelho de Boticas

O Partido Social Democrata (PSD) foi o vencedor das Eleições Legislativas no Concelho de Boticas, ao assegurar 58,34% dos votos (correspondente a 1937 votos) contra os 29,25% (971 votos) do Partido Socialista (PS).

Comparativamente às Eleições Legislativas de 2019, a votação deste domingo, dia 30 de janeiro, contou com uma maior participação de votantes locais, o que permitiu reduzir a taxa de abstenção no Concelho em mais de 2%.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, congratula-se pela “considerável afluência às urnas, bem como pela forma responsável e exemplar como decorreu o ato eleitoral no nosso Concelho”, realçando ainda “o facto de, em comparação com as últimas legislativas, ter havido mais eleitores a exercerem o seu direito de voto, refletindo a responsabilidade da nossa população em contribuir para um momento de grande importância para o futuro do país”.

De referir que tanto a nível distrital como nacional, Boticas voltou a ser o Concelho com maior expressão de votação no PSD.

