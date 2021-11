Rui Rio venceu este sábado as eleições diretas para a liderança do PSD, com 52% dos votos. No distrito de Vila Real, Paulo Rangel venceu com 898 votos, contra 543 para Rui Rio.

Paulo Rangel venceu nas estruturas as concelhias de: Boticas, Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. Por sua vez, Rui Rio ganhou em Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena e Sabrosa.

Em Alijó e em Mesão Frio registou-se um empate.