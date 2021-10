Eleitos para os Órgãos do Município de Alijó tomaram posse

Os eleitos para a Câmara e Assembleia Municipal de Alijó tomaram posse no passado dia 8 de outubro, na sequência das últimas eleições autárquicas que deram a vitória à candidatura liderada por José Rodrigues Paredes, com maioria absoluta. José Canelas continuará à frente da Assembleia Municipal.

José Rodrigues Paredes tomou posse como Presidente da Câmara para um segundo mandato à frente dos destinos do concelho, acompanhado pelos vereadores Vítor Ferreira, Sónia Pires, Mafalda Mendes e António Boal. Por parte da oposição, foi empossado Carlos Magalhães, sendo que Anabela Pereira, ausente da cerimónia, tomará posse mais tarde.

O Presidente da Câmara dirigiu as suas primeiras palavras “a toda a população do Concelho que, de uma forma livre e democrática, participou no ato eleitoral do passado dia 26 de setembro”. “É para mim uma honra e um orgulho receber novamente a responsabilidade de voltar a dirigir os destinos do Município de Alijó depois de um ato eleitoral tão democraticamente participado”, sublinhou José Paredes, garantindo que será “o Presidente de Câmara de todos os Alijoenses”.

Fazendo uma antevisão do programa para os próximos quatro anos, o Autarca sublinhou a implementação de medidas de alívio progressivo da carga fiscal para as famílias e empresas, já no orçamento para o próximo ano, assim como a promoção de iniciativas que estimulem a fixação da população no Concelho. José Paredes destacou a promoção da saúde, em especial dos mais necessitados, da educação, através de medidas potenciadoras do bom desempenho escolar, e da inclusão e do desenvolvimento social, com um forte foco na habitação social.

“Vamos apoiar o desenvolvimento da nossa agricultura, floresta e desenvolvimento rural com iniciativas direcionadas para cada subsetor, destacando uma medida que será estruturante: a implementação e o financiamento de um sistema de luta ativa contra a queda de granizo que vai permitir proteger as principais produções agrícolas do Concelho”, frisou.

José Paredes sublinhou ainda que pretende “criar as condições necessárias à prática de desporto e à adoção de comportamentos saudáveis da juventude” e “fomentar o desenvolvimento e a sustentabilidade de todas as Associações do Concelho”. O Executivo Municipal continuará a trabalhar para que o serviço de emergência e proteção civil responda em tempo útil às necessidades das populações. Destacou ainda a valorização ambiental, a conservação da natureza e a biodiversidade; a promoção e valorização da cultura e do património; e o apoio ao desenvolvimento turístico e a valorização territorial.

A captação de investimentos para o território e a introdução de medidas de estímulo à recuperação económica pós-pandemia serão, igualmente, prioridades da equipa liderada por José Paredes, que continuará a promover a reabilitação de espaços públicos, a modernização de infraestruturas urbanas e a promoção da mobilidade sustentável. “Vamos promover uma governação participada com as pessoas e para as pessoas”, garantiu.

O Presidente da Câmara assumiu que a sua equipa colocou “a fasquia muito alta” e que tem consciência de que também “são altas as expetativas da população do Município”. “A nossa grande responsabilidade é continuar a responder às expetativas em nós depositadas. Tudo farei, com a minha equipa, para não desiludir quem confiou em mim. Tudo farei para não desiludir a população do nosso Concelho de Alijó”, rematou.