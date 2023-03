Em Abril: “Abre Asas Até Mondim”

No próximo mês de abril, Mondim de Basto vai dedicar os fins-de-semana aos desportos de natureza, à melhor gastronomia e aos melhores espetáculos.

O programa “Abre Asas Até Mondim” chega em abril para a sua 2ª edição e com um vasto programa de atividades, que pode ser desfrutado por toda a família.

Caminhadas, voos de parapente, passeios de todo-o-terreno, rafting e canyoning são algumas das ofertas propostas para vivenciar, ao fim-de-semana, em pleno contacto com a natureza.

Mas as propostas de abril estendem-se também a espetáculos culturais: com peças de teatro, com a II Edição do Rock no Favo e com as Músicas de Abril; e à melhor gastronomia, onde os pratos confecionados com a suculenta carne maronesa vão estar em destaque nos restaurantes da Vila.

Esteja atento à programação, inscreva-se nos eventos e aterre nos melhores spots de natureza, nos melhores espetáculos e na melhor gastronomia.

Em Abril, Abra Asas Até Mondim!

GC CM