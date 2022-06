Em julho, o Teatro de Vila Real está de novo “Do lado do Verão”

A partir de julho, o Teatro de Vila Real está de novo “Do lado do Verão”. Os espetáculos saem para a rua, realizam-se na sua maioria ao ar livre, quer nos espaços exteriores do Teatro quer em espaços do centro histórico da cidade. Concertos de Verão, cinema ao ar livre, teatro de rua, novo circo: são estes os vetores de um programa que mantém as artes performativas no quotidiano da cidade e da região.

Mario Lucio – Cabo Verde com Nancy Vieira, Maro, Mallu Magalhães, Aline Frazão e os Criatura são os nomes que sobem ao palco do Auditório Exterior, num pequeno périplo pelas variantes da cultura lusófona.

Em paralelo, os Clássicos de Verão trazem também a música erudita para o ar livre, com um programa a divulgar em breve.

O regresso do ARRUADA – Ciclo de Artes de Rua de Vila Real, combinado com espetáculos do projeto “Somos Património”, apoiado pelo Norte 2020, assegura um programa semanal, com espetáculos de teatro, novo circo e transdisciplinares que farão das noites de sexta-feira e das manhãs de sábado momentos de fascínio nas ruas do centro histórico. Nos próximos dias haverá mais informações sobre o programa.

A chegada do período estival coincide com o regresso do Rock Nordeste, que tem os primeiros concertos no Auditório Exterior ainda em junho, e a partir daí a programação do Teatro está onde se está bem, do lado do verão.