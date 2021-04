Em Lamego, os Censos vão à escola

A Câmara Municipal de Lamego associou-se à ação de divulgação “Os Censos vão às escolas!”, uma campanha que pretende mostrar aos mais jovens a importância da realização dos Censos e da participação dos cidadãos. O objetivo é sensibilizar pais e filhos para uma ação que reflete a realidade populacional e habitacional do nosso país.

A iniciativa denominada “Os Censos vão às escolas!” conta com o apoio da Câmara Municipal de Lamego, inserindo-se no âmbito do “Lamego Educa”, um Plano Integrado de Combate ao Insucesso Escolar, e que está implementado em todos os agrupamentos de escolas de Lamego. Esta semana as crianças de Lamego recebem a visita do Censos na sua escola.

Direcionada para os alunos do 4º ano do ensino básico, esta campanha coincide com o processo de recenseamento em curso no país.

Realçando a relevância desta ação junto das camadas mais jovens, Ângelo Moura, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, considera que “esta iniciativa se reveste de uma enorme importância uma vez que se insere no âmbito da educação para a cidadania, tema com os quais os jovens devem familiarizar-se desde cedo, precisamente para compreenderem o seu papel na sociedade. Por outro lado, é igualmente importante que, para além das crianças, também os pais fiquem sensibilizados para o tema, precisamente através da experiência dos seus filhos em ambiente escolar”.

Desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estatística, “Os Censos vão às escolas!” incluem um conjunto de atividades a realizar com o intuito de sensibilizar os alunos para a importância da realização do Censos e incentivar a participação dos pais, designadamente através da resposta ao inquérito via internet.

Nestas intervenções é facultado aos alunos, à semelhança do contexto real do Censos, credenciais para o preenchimento digital do formulário “Os Censos vão às escolas! – A minha Turma”. A ação termina com a visualização de todos os elementos estatísticos recolhidos pelo formulário que cada um preencheu individualmente.