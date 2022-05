Emanuel Camilo é o novo presidente da NERVIR Associação Empresarial de Vila Real, uma vez que, por motivos pessoais, Magalhães Correia que suspendeu o mandato.

Recorde-se que, até à data, Emanuel Camilo, era vice-presidente da Associação Empresarial e que, ao assumir este cargo, garante a continuação do trabalho “que tem vindo a ser desenvolvido”.

Assim, ao longo do ano que resta até às eleições, o novo presidente pretende perpetuar a colaboração com as Câmaras Municipais da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), nomeadamente, na criação de Gabinetes de Apoio aos Empresários.

Outro destaque incluído na agenda da NERVIR é a dinamização do projeto Soul Wines, que promove a internacionalização dos produtores da região.

Além disso, em declarações à rádio UFM, Emanuel Camilo confessou alguma preocupação com a formação na escola profissional, impactada com a desertificação da região. “Há um decréscimo muito grande de população, cada vez há menos alunos, no entanto, focamo-nos muito nas áreas de tecnologia e informática, somos inclusive conotados com essas áreas e, neste momento, temos a possibilidade de abrir três turmas, nessa área”, concluiu.

De relembrar, ainda, que amanhã, dia 26 de maio, a NERVIR vai promover uma sessão online de Apoio à Internacionalização das Empresas do Setor Agroalimentar: vinhos, azeite, frutas, carnes e enchidos, queijos e produtos silvestres, como mel, cogumelos, entre outros.