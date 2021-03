Emídio Gomes eleito Reitor da UTAD

Emídio Gomes foi hoje eleito Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) com 80% dos votos, sucedendo a Fontaínhas Fernandes. Emídio Gomes, que exercia o cargo de vice-reitor, foi eleito pelo Conselho Geral para um mandato de quatro anos à frente da academia.

Emídio Ferreira dos Santos Gomes, é natural de Massarelos, Porto, licenciado em Engenharia Zootécnica pela UTAD (1984), é mestre em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto (1987) e doutorado em Ciências Biomédicas, especialidade de Nutrição, pela Universidade do Porto (1991).

Desde 2017 exerce funções de vice-reitor da UTAD para a Área de Investigação e Inovação, tendo anteriormente sido Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, pró-reitor da Universidade do Porto para a Inovação e Relações Empresariais, Presidente da Agência Nacional de Inovação e Administrador Executivo da Área Metropolitana do Porto.

O reitor eleito tem como visão tornar a “UTAD uma referência das novas Sociedades do Conhecimento, inclusiva e integradora, por todos reconhecida pela qualidade da sua oferta de ensino, da investigação e pela abertura ao mundo, à comunidade e às empresas. Uma Universidade exigente, competitiva e protagonista” e substitui António Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD entre 2013 e 2021.