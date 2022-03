Empossados conselhos municipais para o quadriénio 2021/2025

No âmbito do novo mandato autárquico, o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, reuniu com os diferentes conselhos municipais, com vista a empossar os conselheiros para o quadriénio 2021/2025.

Nesta cerimónia, na qual também esteve presente o Vereador responsável pelos pelouros da Educação, do Desporto e da Juventude, Alexandre Favaios, o edil Vila-realense salientou a importância destes órgãos consultivos, que caracterizou de fundamentais para a troca de informações e a cooperação entre as instituições concelhias favorecendo a participação da sociedade na gestão pública, para que haja uma estreita relação entre o município e os cidadãos.

Atualmente, o município de Vila Real tem três conselhos municipais para os setores da educação, juventude e desporto. O Conselho Municipal de Educação, que tem a participação de várias entidades representativas da comunidade educativa, tem por objetivo analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.

O Conselho Municipal de Juventude integra cerca de 45 associações RNAJ e outras. Colaborar na definição e na execução das políticas municipais de juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas sectoriais, nomeadamente, nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social, são algumas das atribuições deste órgão.

Por último, o Conselho Municipal de Desporto é composto por 21 elementos, com representatividade de todas as Associações de Modalidade do concelho e outras entidades ligadas ao desporto. Entre as suas competências destaca-se o contributo para a elaboração do Plano Estratégico Integrado de Desenvolvimento do Desporto em Vila Real, para a construção de programas ou projetos municipais relativos a matérias de desenvolvimento desportivo, e a participação nas ações desenvolvidas no âmbito da política desportiva da autarquia.