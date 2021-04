Empreitada de reabilitação da Linha do Douro já iniciou

A Infraestruturas de Portugal deu início à empreitada de beneficiação da superestrutura de via, entre os km 127,059 a 139,500, no troço Pinhão – Tua, da Linha do Douro. A obra, que se iniciou no passado dia 15 de março, tem um prazo de execução de 300 dias e foi adjudicada por cerca de 3,6 milhões de euros, ao qual se somam cerca de 2,2 milhões de euros relativos aos materiais a aplicar, perfazendo um investimento global na ordem dos 5,8 milhões de euros.

Esta intervenção, que decorrerá nos concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães, tem por objetivo a requalificação da infraestrutura de via neste troço e insere-se no Plano de Reabilitação da Linha do Douro que a IP tem em curso, estando contemplados trabalhos de substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco e também a substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada.

A execução desta intervenção permitirá a melhoria dos níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura; a melhoria dos níveis de conforto e comodidade para os passageiros; e redução dos custos de manutenção.

A obra faz parte do plano integrado da Linha do Douro, cujo desenvolvimento será assegurado de forma faseada, estando já concluída a intervenção no troço Caíde-Marco, obra desenvolvida no âmbito do Ferrovia 2020.