Enara Teixeira é cabeça de lista do BE à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Vila Real

Foi aprovado, em Assembleia Distrital de aderentes de Vila Real, no dia 19 de novembro, e confirmada a decisão em Mesa Nacional do passado domingo, o nome de Enara Teixeira como cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. O mandatário da candidatura é o Professor Universitário, Rui Cortes.

Enara Teixeira, 39 anos, é licenciada em História e desde 2007 que trabalha na Fundação Museu do Douro como Técnica Superior dos Serviços de Museologia. Foi cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda nas últimas eleições autárquicas em Peso da Régua.

Rui Cortes, 67 anos, Professor Catedrático da UTAD, é Doutorado em Ciências Florestais. Especialista na área dos Recursos Hídricos e Ecologia Aquática. Investigador do CITAB. Membro do Conselho Nacional da Água (em representação do Conselho de Reitores) e Diretor do Laboratório de Ecologia Fluvial da UTAD. É também membro da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda.