Enara Teixeira é candidata do BE à Câmara Municipal do Peso da Régua

A Assembleia Concelhia de aderentes do Bloco de Esquerda no Peso da Régua, aprovou por unanimidade o nome de Enara Teixeira como candidata à Câmara Municipal do Peso da Régua nas autárquicas de 2021, decisão posteriormente confirmada pela Comissão Coordenadora Distrital de Vila Real.

Enara Teixeira, 38 anos, nasceu a 27 de outubro de 1982, no Brasil. Licenciada em História e Técnica Superior dos Serviços de Museologia / Centro de Informação na Fundação Museu do Douro. Desde 2007 que vive e trabalha em Peso da Régua e é aqui que acredita poder fazer a diferença: lado a lado com todas e com todos no combate contra a discriminação e a pobreza; dar voz às trabalhadoras e aos trabalhadores denunciando a precariedade; reivindicando mais saúde e educação; lutando para dar a todas e a todos uma alternativa de voto, que faça a diferença na denúncia dos problemas sociais, ambientais e económicos; uma alternativa de voto, que promova as mudanças necessárias à realidade de Peso da Régua e ao interior duriense.

O Bloco concorre pela primeira vez à Câmara Municipal do Peso da Régua.