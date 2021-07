Encenação recriou as históricas “Cortes de Lamego”

A Praça do Comércio foi palco, este fim de semana, de uma encenação histórica inédita com recurso a luzes, cores, projeção de imagens e pirotecnia que recriou as históricas “Cortes de Lamego”. Promovido pelo Município de Lamego, este espetáculo multimédia contou com uma forte adesão de público e com a participação de dezenas de atores e de outros profissionais.

Associando a História e a cultura à modernidade, a recriação das “Cortes de Lamego”, que terão eleito o jovem D. Afonso Henriques como Rei de Portugal e estabelecido leis para regular a sucessão dinástica, decorreu no âmbito da tradicional Feira Medieval de Lamego, uma viagem ao passado enquadrada num ambiente de mercado cancelada nas duas últimas edições devido à pandemia.

O espetáculo “Cortes de Lamego” foi uma iniciativa realizada no âmbito do projeto “Agenda Cultural e Dinamização do Comércio Tradicional”, cofinanciado em 85% pelo FEDER, com o objetivo primordial de dinamizar os centros históricos, em particular as áreas intervencionadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)..