Encerrada 2ª edição da Pós-Graduação em Transformação Digital da CIMAT

Decorreu, no passado sábado, dia 9 de abril, nas instalações do Aquavalor, o Seminário de Encerramento da 2ª edição da Pós-Graduação em Transformação Digital, dirigida aos técnicos dos municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

A Pós-graduação em Transformação Digital foi lecionada pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB), no âmbito do Projeto SATDAP – Formação Profissional para a Administração Pública (NORTE-09-5762-FSE-000019) que a CIMAT tem em curso.

As atividades letivas tiveram início a 29 de janeiro de 2022 e terminaram no passado dia 9 de abril, com uma sessão de apresentação dos trabalhos finais de curso, seguida de um seminário de encerramento com o tema “A transformação digital do setor do turismo como alavanca para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade”, apresentado por José Martins, investigador do AquaValor.

Para oficializar o encerramento desta edição marcou presença o Vice-Presidente do IPB Albano Alves, a Subdiretora da ESTiG, Maria João Pereira, o Primeiro Secretário Executivo da CIMAT e Diretor Executivo do AquaValor, Ramiro Gonçalves e a também Diretora Executiva do AquaValor, Maria José Alves (IPB).

Este Projeto resulta de uma candidatura aprovada ao Aviso NORTE-62-2018-34 – Formação para a Modernização e Capacitação da Administração Local e tem como objetivo reforçar as competências gerais e específicas dos recursos humanos das entidades da Administração Local no Alto Tâmega (CIMAT e Câmaras Municipais) e a melhoria da eficácia e eficiência dos serviços prestados à população, através do desenvolvimento de um Programa orientado para o reforço de competências profissionais tendentes à Modernização Administrativa.