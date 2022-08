Encerramento das atividades de pesca desportiva do Boticas Parque

A Câmara Municipal de Boticas informa que vai encerrar antecipadamente já no próximo dia 28 de agosto (domingo), as atividades de pesca desportiva e recreativa, devido à realização de obras no tanque do Posto Aquícola do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB).

Nesse sentido, a componente lúdica será suspensa, mantendo-se, no entanto, em funcionamento o serviço de venda ao público de trutas do rio Beça, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 13h00 às 16h00.

Contacto para mais informações:

Venda ao Público – 276 410 207