Encerramento do ano letivo 2020/2021 do Jardim de Infância de Boticas

O Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com a Vereadora da Educação, Maria do Céu Fernandes, e a Subdiretora do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Ana Luísa Monteiro, participou esta quarta-feira, dia 7 de julho, na cerimónia de encerramento do ano letivo 2020/2021 e de atribuição das cartolas, bengalas e livros de curso aos finalistas do Jardim de Infância de Boticas.

Tendo em conta as restrições associadas à pandemia de Covid-19, a cerimónia serviu, sobretudo, para assinalar o fim do Ensino Pré-Escolar das crianças, que a partir do próximo ano letivo passam a integrar o 1º Ciclo de estudos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Fernando Queiroga congratulou os mais pequenos pela conclusão de mais uma etapa, referindo que “a autarquia continuará a ter como prioridade de investimento a educação das crianças e jovens do nosso Concelho”.

“Os dois últimos anos letivos foram muito difíceis para a comunidade escolar, que teve que se adaptar a uma realidade completamente diferente da habitual. Por esse motivo, deixo um agradecimento especial às educadoras, auxiliares, pais e encarregados de educação, por todo o esforço que tiveram ao longo deste tempo, em prol do bem-estar do seus filhos e educandos”, finalizou o autarca.