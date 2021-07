Encerramento temporário das Termas de Chaves devido ao agravamento da pandemia

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 em Chaves, o concelho encontra-se em situação de risco elevado, circunstância que, ao abrigo do Art. 42º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, determina o encerramento dos estabelecimentos termais.

Desta forma, as Termas de Chaves irão encerrar a partir de sábado, da 17 de julho, e assim terão que permanecer até que os números baixem e a situação melhore. “No momento delicado que vivemos, agradecemos a todos pela compreensão”, informou o município.