Encontrado corpo de homem que tinha desaparecido na Barragem do Sordo

Foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, um homem de 55 anos que tinha desaparecido, na passada terça-feira, na Barragem do Rio Sordo, próximo de Parada de Cunhos, no concelho de Vila Real. O homem residia em Arrabães.

Recorde-se que, nesse dia, às 15 horas, foi dado o alerta do desaparecimento de um homem nas águas da Barragem do Sordo, com as buscas a serem realizados pelos bombeiros da Cruz Branca – Vila Real, mergulhadores e GNR.

O corpo está a ser retirado da barragem pelos Bombeiros da Cruz Branca, para depois ser levado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde será autopsiado.